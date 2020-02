Jura: projet de cours face aux «fake news»

Apprendre aux élèves jurassiens à s'informer pour ne pas être manipulés par des «fake news» (fausses nouvelles). C'est l'objet d'une motion du Parti chrétien-social indépendant (PCSI) qui estime urgent d'armer la jeunesse avec davantage d'esprit critique afin d'éviter les raccourcis de raisonnement et autres pièges courants.

Le député PCSI Quentin Haas demande au Gouvernement d'introduire des cours «d'autodéfense intellectuelle» et de sensibilisation à la désinformation, au contrôle des sources et autres pièges médiatiques liés à l'information, en particulier sur les réseaux sociaux. Ces cours s'adresseraient aux élèves en âge de scolarité obligatoire.

Avec la numérisation, les médias traditionnels se trouvent noyés dans un flux d'informations où il est toujours plus complexe de discerner le vrai du faux, relève le député dans sa motion. L'élu constate que «la concurrence nouvelle en ligne et la vitesse de circulation des contenus» brouille les frontières entre l'information et la désinformation.

«A tel point qu'il n'est pas rare que des contenus partiels ou faux fassent concurrence dans des proportions parfois impressionnantes aux informations faisant preuve de rigueur et de prudence», écrit le député. De fausses informations et des rumeurs circulent en ligne parfois jusqu'à dix fois plus vite en moyenne que les informations vérifiées, affirme-t-il sur la base d'études. (ats/nxp)