La HES-SO Valais en quête de substituts à la viande

Formation Ce prix remis à Paris récompense une formation en finance durable qui combine e-learning, approche pratique et immersion. Plus...

Suisse Energie Sion Région et la HES-SO Valais vont profiter de plus de 10 millions de francs venant de Bruxelles et de 2,5 millions de la Confédération pour améliorer leur utilisation de l'énergie. Plus...