Fribourg soutient davantage son économie

Le canton de Fribourg accroît son soutien à l'économie. Il dégage près de 18 millions de francs supplémentaires pour venir en aide aux indépendants, aux jeunes entreprises et aux PME qui subissent les effets directs et indirects de la crise du Covid-19.

Les deux mesures, présentées mercredi devant la presse à Granges-Paccot (FR) par le conseiller d'Etat Olivier Curty, viennent en complément des soutiens apportés par la Confédération. Le premier axe concerne la réduction des frais fixes des entités économiques touchées en agissant sur les baux commerciaux.

Pas moins de 12 millions de francs sont réservés ici, a précisé le ministre de l'économie. De nombreuses entreprises ont dû fermer en raison des décisions prises au niveau fédéral visant à endiguer la propagation du virus. Dans le canton de Fribourg, ce sont 3874 entités économiques qui sont touchées.

Trois acteurs en jeu

Le système, mis en place de concert avec tous les partenaires du secteur, consiste à permettre aux locataires de bénéficier de deux mois de loyers gratuits sur trois, hors charges. L'Etat paie un mois de loyer, pour autant que le locataire en paie un, et que le propriétaire renonce de son côté à en encaisser un.

Le mécanisme s'appuie sur une démarche de responsabilité civique et est non contraignant. Ainsi, le locataire qui estime être impacté par la crise soumet une demande au propriétaire qui reste libre d'y répondre ou non. La mesure est limitée à 2500 francs par locataire. Ce montant est porté à 3500 francs pour les restaurants.

Jeunes pousses

Le deuxième axe se concentre sur le soutien aux jeunes entreprises notamment. Ici, l'enveloppe atteint 5,6 millions de francs. Il s'agit de crédits garantis par le canton pour les jeunes entreprises, de conseils et de coaching pour les sociétés ainsi que la prise en charge des cotisations aux groupements d'entreprises.

L'annonce de mesures complémentaires à celles de la Confédération, entre autres les crédits cautionnés, survient dans un contexte économique se dégradant à grande vitesse dans le canton. Environ 30% de la population active bénéficie désormais du chômage partiel, soit 50’000 personnes, via la réduction de l'horaire de travail.

Par ailleurs, 5500 demandes d’allocation pour perte de gain ont été déposées (APG) pour l'heure. Et leur nombre augmente sensiblement depuis l’élargissement voulu par le Conseil fédéral aux indépendants indirectement impactés.

Le canton de Fribourg veut aller plus loin pour éviter faillites et pertes d'emplois. Le Conseil d’Etat a approuvé mi-mars une première enveloppe de 50 millions de francs pour faire face à la crise. A ce jour, plus de 13 millions ont été déjà engagés pour des aménagements fiscaux et des mesures ciblées d’aide au tourisme et à la culture. (ats/nxp)