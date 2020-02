Fribourg plébiscite l'accueil de Clavaleyres

Les citoyens fribourgeois devraient accepter très largement le transfert de la commune de Clavaleyres du canton de Berne dans le leur. Il faut encore attendre le résultat bernois pour savoir si l'entité de moins de 50 habitants peut fusionner avec Morat (FR).

Après le dépouillement des votes dans 129 des 134 communes du canton, les Fribourgeois disent vouloir accueillir Clavaleyres à une majorité écrasante de plus de 96%, avec un taux de participation de 35,9%.

Déjà plusieurs votations

Clavaleyres, moins de 50 habitants, a déjà fait l'objet de plusieurs consultations, dont des votes, le 23 septembre 2018, favorables à la fusion des communes tant à Clavaleyres qu'à Morat. Les Grands Conseils fribourgeois et bernois ont avalisé ensuite le transfert en 2019, ouvrant la porte à la consultation du 9 février.

Commune germanophone, Clavaleyres, qui comptait encore une centaine d'habitants il y a 100 ans, et jusqu'à 118 en 1880, collabore avec Morat depuis 2013, notamment pour ce qui touche aux écoles et aux pompiers. Au fil du temps, les autorités sont arrivées à la conclusion qu'elles ne pourraient plus à long terme accomplir seules les tâches qui leur incombent. Elles cherchaient depuis quelque temps une commune disposée à fusionner. Et cette commune est la cité médiévale de Morat, qui s'est agrandie ces dernières années.

Le peuple, sur les plans fédéral ou cantonal, ne vote pas tous les dimanches sur un objet concernant le passage d'une commune d'un canton à un autre. Il y a eu Vellerat (JU) en 1996, qui a obtenu par ce biais de quitter le canton de Berne. Et demeure ouverte la question du passage de Moutier (BE) dans le canton du Jura.

(ats/nxp)