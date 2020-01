Une ferme prend feu à Réclère

Canton de Glaris Une maison de Schwanden (GL) a été la proie des flammes mercredi matin. Une personne est décédée et un des habitants a été grièvement brûlé. Plus...

Herzogenbuchsee (BE) La piste criminelle a été écartée dans l'enquête sur les causes de l'incendie qui a ravagé une église bernoise, en décembre. Plus...