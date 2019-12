Dix-huit loups identifiés en Valais

Le loup continue de se développer en Valais. Jusqu'à fin octobre, 18 de ces canidés ont été formellement identifiés, dont dix nouveaux individus tandis que deux louveteaux sont nés. Pendant la même période, 205 animaux de rente ont été tués à travers tout le canton.

Dans le Haut-Valais, un boeuf écossais (Highland) a été attaqué et blessé par un loup sur un alpage. Il a dû être euthanasié, a indiqué le canton du Valais dans un communiqué lundi.

Dans le Valais romand, deux bovins morts ont été examinés suite à des soupçons d'attaques de loups. Il n'a cependant pas été possible de prouver formellement que ces deux bêtes ont bien été tuées par un loup, malgré les traces d'ADN de loup sur les cadavres.

Le Service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF) est sûr par contre que les loups ont tué 66 animaux de rente dans le Haut-Valais, dont 34 sur les alpages et 32 sur les pâturages de printemps et d'automne. Dans la partie romande du canton, 139 animaux morts suite à des attaques de loups ont été dénombrés, dont 110 sur les alpages et 29 sur les pâturages de printemps et d'automne.

Le montant total des dégâts à ce jour, y compris les soins apportés aux animaux blessés, s'élève à 66'615 francs. La Confédération prend en charge le 80% des montants des dommages.

Dégâts au gibier

Dans les régions concernées, ce sont surtout les cerfs, les chevreuils, mais également les chamois qui ont été attaqués. Ainsi 116 animaux sauvages morts ont été comptabilisés.

Ce nombre n'est cependant pas représentatif, car la grande partie des victimes demeurent introuvables. Elles se trouvent en effet dans des zones difficilement accessibles en hiver. Les cadavres peuvent avoir été dispersés par des charognards ou complètement dévorés.

Meutes en Valais

En ce qui concerne la présence de meutes en Valais, le SCPF a pu confirmer en août dernier la naissance de sept louveteaux dans la région du Chablais. Une autre meute comprenant cinq louveteaux a été observée cet automne sur des images publiées par des privés et provenant selon ces derniers du Valais central. L'exactitude de cette publication n'a pas pu être vérifiée.

Entretemps, dans le cadre du monitoring hivernal, deux à trois jeunes loups nés cette année ont pu être observés, sans identification formelle, sur les pièges photographiques du SCPF dans le Valais central, dans le Vallon de Réchy et le Val d'Anniviers. Dès lors, une reproduction y est avérée. Le Valais compte ainsi à la fin de l'année 2019 deux meutes de loups sur son territoire.

Pas de loup tué

Aucun loup n'a été tué, selon le monitoring. Les conditions préalables à l'octroi d'une autorisation de tir, que ce soit pour un individu isolé ou la régulation d'une meute de loups, n'ont pas été remplies.

Le loup donne beaucoup de travail au canton du Valais. En 2019, les gardes-chasse ont consacré 4342 heures spécifiquement à l'espèce loup, pour le monitoring et pour la gestion des dégâts occasionnés aux animaux de rente. Le personnel de bureau dédié a réalisé 1197 heures de travail au traitement administratif des dossiers relatifs au loup, y compris la communication. (ats/nxp)