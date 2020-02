Deux Vaudois en quarantaine à domicile

Aucun cas d'infection par le coronavirus n'a été confirmé en Suisse pour l'instant, ont rappelé les autorités lundi matin. Mais certaines personnes sont surveillées de près. A commencer par une bonne vingtaine d'individus placés en quarantaine aux quatre coins du pays depuis vendredi.

Deux Vaudois sont concernés. «Il s'agit d'un couple résidant dans l'Ouest vaudois, confirme Eric Masserey, médecin cantonal adjoint pour les maladies transmissibles. Ces personnes, qui ont été rapatriées de Wuhan par l'armée il y a quelques jours, se sont trouvées dans l'épicentre du virus, elles peuvent donc y avoir été exposées. Le risque est faible, mais il n'est pas non-nul. Arrivés sur sol suisse, ces gens ont donc été mis en quarantaine sur décision de l'Office fédéral de la santé (OFSP), qui nous a transmis le dossier.»

« Nous ne les surveillons pas»

Concrètement, le couple, sans enfant, est actuellement dans une maison de famille dans l'Ouest du canton, indique le docteur Masserey. «Nous ne les surveillons pas, mais ils doivent respecter l'engagement qu'ils ont pris, en l'occurrence de ne pas sortir d'un périmètre donné. Ils peuvent aller dans le jardin mais n'ont pas le droit d'avoir de contacts directs avec des tiers. Au quotidien, toute une logistique se met en place: ils sont aidés par des proches pour leurs commissions ou encore pour le courrier, mais toujours sans contact direct.»

Les deux Vaudois sont en contact régulier avec les autorités sanitaires et peuvent compter sur un interlocuteur dédié. Cette semaine, il s'agit d'Eric Masserey. «Quatre autres personnes avaient déjà été mises en quarantaine. Certains sont plus stressés que d'autres. Ceux dont on parle aujourd'hui sont très calmes.»

Une dizaine de jours

La quarantaine doit encore durer une dizaine de jours. «Le temps de laisser passer la période d'incubation, poursuit le médecin cantonal adjoint, pas particulièrement inquiet. Ce n'est pas les premiers et probablement pas les derniers patients mis en quarantaine en lien avec le coronavirus.»

Les deux Vaudois ne présentent à ce stade aucun symptôme. Si la situation devait évoluer, tout est prévu. «Si ces gens nous annoncent l'apparition de symptômes, je leur dirais que nous venons les chercher. Nous sommes en contact avec des société de transport habilitées et formées aux normes d'hygiène. Les patients seraient alors transportés au CHUV, où ils passeraient des tests. Les résultats tomberaient au bout de quelques heures.»