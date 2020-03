Deux décès de plus pour Vaud et Genève

Le canton de Vaud enregistre deux nouveaux décès dus au coronavirus, ce qui porte à sept le nombre total. 140 personnes sont hospitalisées, dont 32 aux soins intensifs.

Le nombre de personnes testées positives au virus s'élève désormais à plus de 1200 cas, a annoncé vendredi le médecin cantonal adjoint Eric Masserey. Les personnes hospitalisées sont réparties dans tous les établissements du canton, avec une majorité au CHUV à Lausanne.

Le dispositif sanitaire est en train de monter en puissance dans tout le canton, avec l'appui de la Protection civile et de l'armée. Des centres ambulatoires renforcés, des équipes mobiles et des centres de dépistages sont en train d'être déployés.

Deux nouveaux décès à Genève

Deux nouveaux décès dus au coronavirus ont été annoncés vendredi à Genève, ce qui porte à sept le nombre de victimes depuis le début de l'épidémie. Avec 197 personnes testées positives jeudi, le nombre total de diagnostics positifs passe à 873. Des jeunes sont aussi hospitalisés.

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) comptent 22 patients aux soins intensifs, don 21 sous respirateur artificiel, a annoncé vendredi après-midi Aglaé Tardin, du service du médecin cantonal. L'épidémie est dans une phase ascendante, a fait savoir Adrien Bron, directeur général de la direction de la santé. Le canton dispose de suffisamment de respirateurs artificiels.

Les ressources du canton sont désormais fédérées pour assurer la prise en charge des patients qui doivent être hospitalisés. Les HUG centralisent les malades du coronavirus. Lorsque ses capacités d'admission seront dépassées, les cliniques privées prendront le relais. Elles participent déjà activement à la prise en charge ambulatoire et au dépistage, avec le Réseau d?urgence genevois,

Aux HUG comme dans les cliniques privées, le programme opératoire va être fortement réduit. Toute intervention qui ne peut pas être repoussée de plus de trois mois sans risque vital ou fonctionnel sera effectuée dans le cadre de la collaboration entre les HUG et les cliniques. Les autres seront repoussées à plus tard. Les lits libérés accueilleront des patients COVID-19.

Augmentation des cas à Zurich

Le nombre de cas confirmés de coronavirus a augmenté de près de 50% entre jeudi et vendredi dans le canton de Zurich. Les autorités annoncent 773 cas soit 247 de plus que le total indiqué la veille.

Il s'agit d'une augmentation de 47% en 24 heures. Canton le plus peuplé de Suisse, Zurich n'est toutefois pas celui qui compte le plus de cas de Covid-19 en chiffres absolus. Vaud et le Tessin en comptent davantage.

Le nombre de décès zurichois en raison du coronavirus n'a pas évolué, précise le département de la santé. Ce dernier recense trois victimes. (ats/nxp)