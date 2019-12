Davantage de touristes cet été dans les hôtels

La fréquentation des hôtels vaudois a augmenté cet été. Toutes les régions sont concernées, les Alpes vaudoises et Lausanne, tout comme les bords du Léman. Ce résultat s'inscrit dans une tendance générale, probablement dopée cet été par la Fête des vignerons.

Entre mai et octobre 2019, les hôteliers vaudois ont enregistré 1,76 million de nuitées, soit une fréquentation en hausse de 4,7%, selon Flash Statistique Vaud. La progression a été particulièrement marquée durant les mois de juin à août (+7,4%).

Toutes les régions du canton ont profité de la hausse de fréquentation de l'été 2019 (+79'000 nuitées): Lausanne (+30'000), les Alpes vaudoises (+20'000) et Montreux Riviera (+18'000) affichent les plus belles progressions. Mais les régions de Morges, Nyon, Yverdon et la vallée de Joux dressent également un bilan «fort réjouissant», écrit Statistique Vaud.

Tendance confirmée

Ce résultat estival positif confirme «la tendance de ces huit dernières années, où on observe une croissance des nuitées dans le canton», a indiqué Andreas Banholzer, directeur de l'Office du tourisme du canton de Vaud. Selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS), les nuitées ont augmenté de 3% dans le canton durant la période de janvier à septembre. Cette hausse est plus élevée que celle enregistrée au niveau suisse ( 1,5%).

La croissance vaudoise est portée à la fois par le marché domestique et par le marché international, notamment par une hausse du nombre des hôtes en provenance des Etats-Unis (+28,7%). Celui des visiteurs issus des Pays du Golfe a en revanche reculé.

Effet Fête des vignerons

«La Fête des Vignerons» a certainement joué un rôle, surtout pour la région Montreux-Riviera et pour Lausanne, estime Andreas Banholzer à propos des bons chiffres vaudois des mois de juin à août. Il rappelle que la fête veveysanne a attiré près d'un million de visiteurs dans la région. (ats/nxp)