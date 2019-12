Le corps des Cent-Suisses a dû faire sa chorégraphie

Vevey La manifestation fut belle mais l’addition est salée: la Confrérie a annoncé 15 millions de déficit. Pistes d’explications. Plus...

Vevey La Ville de Vevey a interdit toutes les fusées et pétards dans le périmètre de la Fête jusqu'au 13 août. La baignade sera en outre restreinte. Plus...

Fête des vignerons Le temps frisquet et maussade a conduit à l'annulation du cortège prévu en ville de Vevey, aussi les acteurs-figurants se sont contentés de rallier les arènes, pour le plus grand plaisir du public. Plus...