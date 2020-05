Un chat pourrait avoir causé l’incendie mortel

«Je suis moi-même père d’une fille et je n’ose pas m’imaginer la douleur de cette dame.» Tout en peinant à trouver ses mots et en versant quelques larmes, Fabio*, un Italien de bientôt 40 ans vivant à Payerne, s’est dit très triste et affecté par la situation devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, mercredi à Yverdon. L’homme est accusé d’homicide par négligence et incendie par négligence suite au sinistre meurtrier du 23 avril 2017, ayant entraîné le décès de sa voisine, une Brésilienne de 22 ans.

Devant la Cour, il s’est retrouvé confronté à la maman de la défunte, souvent en sanglots durant le rappel des faits et en dépression depuis lors. Ce jour-là, des clients attablés dans un bistrot voisin avaient donné l’alerte en voyant de la fumée s’échapper du bâtiment. Si huit locataires avaient pu fuir les lieux pendant que l’accusé était sorti effectuer un footing, la jeune femme avait péri dans les flammes. Pour rappel, la procédure pénale lancée contre l’intervention des pompiers avait été classée sans suite.

De l’enquête technique, il est ressorti que le feu avait pris au niveau de l’angle nord-est du studio de Fabio. En raison d’une négligence de sa part, que ce soit en lien avec la cuisinière vitrocéramique qu’il n’avait pas correctement arrêtée ou verrouillée pour empêcher son chat de l’enclencher, comme cela s’était déjà produit. «Un ménage sur trois possède un chat ou un chien et en est responsable», a insisté la procureure, Laurence Brenlla. Une machine à café en plastique laissée sur les plaques aurait alors entraîné le sinistre.

Durant l’enquête, Fabio avait dit que son chat, disparu depuis le sinistre, avait enclenché l’installation. Devant le tribunal, il a précisé qu’il avait entendu le bip sonore de démarrage, sans toutefois que cela n’allume les plaques.

Quatre petites secondes

Dans son réquisitoire, la procureure a toutefois insisté sur le fait qu’il n’actionnait délibérément pas la sécurité de l’installation, d’une durée de 4 secondes, car il trouvait le système trop lent. Quatre secondes ayant coûté la vie d’une personne. Elle a donc plaidé en faveur d’une peine de 120 jours-amende ferme, ainsi que la révocation d’un sursis concernant des négligences dans l’entretien de sa fille.

Pour la partie civile, Me Liza Sant’Ana Lima a rappelé la douleur de sa cliente, dont la fille l’avait appelée au secours et présente sur les lieux. Ni les agents de police, premiers arrivés, ni les pompiers n’ont toutefois pu la sauver. Insistant sur la négligence de Fabio et son déni de responsabilité, elle a demandé une sanction d’au moins 40'000 francs pour le tort moral causé et plus de 6000 francs pour les frais d’enterrement et de pierre tombale, sans compter les frais de justice.

Avocat du prévenu, Me Albert Habib a souligné que l’enquête technique pointe aussi un potentiel problème électrique durant son absence, même si cette option est jugée peu probable. «On ne peut donc pas l’exclure et sur cette base, on ne condamne pas», a-t-il fait valoir en demandant l’acquittement de son client.

Dans le contexte actuel de distanciation sociale, le président Éric Eckert a annoncé aux parties qu’il leur évitait un rendez-vous pour faire connaître son verdict. Le jugement leur sera envoyé sous pli par La Poste.

* Prénom d’emprunt