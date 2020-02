Arnaque aux sentiments: 265'000 fr. envolés

La police cantonale vaudoise a mis la main sur deux individus suspectés d'une escroquerie sur internet. Leur victime a subi un préjudice dépassant les 250'000 euros (265'000 francs).

L'homme visé par l'arnaque a été contacté via l'application Messenger de Facebook par une femme qui a «pu jouer sur ses émotions», explique mercredi la police vaudoise. Après quelques échanges, l'inconnue a demandé de l'aide financière «sous différents prétextes et sous différentes formes», poursuit le communiqué. Les transferts d'argent ont été réalisés par des virements bancaires internationaux et des coupons PCS.

Aidé par ses proches

L'homme a fini par se rendre compte de l'escroquerie grâce à l'intervention de ses proches. Il a déposé une plainte pénale le 31 décembre 2019.

La Division enquêtes cyber de la police vaudoise a pu identifier deux suspects, deux hommes de nationalité guinéenne et béninoise, vivant en France et âgés respectivement de 20 et 50 ans. Tous deux ont été interpellés le 21 janvier à Lausanne, avant d'être placés en détention provisoire. (ats/nxp)