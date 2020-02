Un arbre entrave la circulation des trains

En raison des vents violents de la nuit de lundi à mardi, trois lignes ont été interrompues dans les Alpes vaudoises. Des arbres tombés sur les voies perturbent actuellement le trafic entre Aigle et Le Sépey, entre Bévieux et Gryon et entre Montbovon (FR) et Rossinière (VD).

Sur ces trois lignes, il faut s'attendre à des retards et à des suppressions, annonce mardi Railinfo. La durée des perturbations n'est pas connue. Dans chaque cas, des bus de remplacements circulent entre les destinations concernées, jusqu'à Château-d'Oex même depuis Montbovon.

Les Transports publics du Chablais (TPC) précisent que le trafic est complètement interrompu entre Aigle et Le Sépey, mais fonctionne normalement entre Le Sépey et Les Diablerets. Les deux interruptions sur les lignes TPC pourraient durer une bonne partie de la journée, selon la compagnie.

Ailleurs en Suisse romande, il n'y a pas eu de perturbations sur le réseau CFF ni de dégâts sur les voies causés par les forts vents de la nuit, a précisé à Keystone-ATS un porte-parole des CFF.

Trafic perturbé sur le Léman

La police vaudoise signale en revanche une quinzaines d'arbres arrachés et tombés sur la chaussée dan le canton, particulièrement dans le Chablais, mais aussi à Yverdon. Il n'y a pas de blessés, précise une porte-parole de la police cantonale. A Aigle, la toiture de la grande halle Les Glariers a été endommagée.

Sur le lac Léman, toujours en raison de vents tempétueux, le parcours aller-retour de la ligne de la CGN N2 entre Lausanne-Ouchy et Thonon-les-Bains a été suspendu 3h entre le premier départ à 04h40 et ce jusqu'à 07h40, a précisé à Keystone-ATS un porte-parole de la Compagnie générale de navigation (CGN). Les autres trajets entre la Suisse et la France n'ont pas été perturbés.

En Valais aussi

Les vents violents ont par ailleurs causé un accident de la route dans la nuit de lundi à mardi en Valais. Un automobiliste a heurté un rocher tombé sur la route à Salvan (VS). L'accident n'a pas fait de blessés.

Au total, la centrale d'engagement de la police valaisanne a été sollicitée à six reprises en raison de la tempête, la première fois à 3h18, a indiqué mardi à l'agence d'information Keystone-ATS un porte-parole de la police valaisanne.

Policiers, pompiers et services communaux sont aussi intervenus pour des arbres tombés sur la route à Châbles et Verbier, une partie de toiture envolée à Vollèges, un câble électrique au travers de la route à Vionnaz (VS) et la chute d'une barrière de passage à niveau à Martigny. (ats/nxp)