40 millions de plus pour les «oubliés de Berne»

Le gouvernement valaisan a décidé de venir en aide aux indépendants dont l'activité est fortement impactée par le coronavirus et qui ne reçoivent rien ou trop peu de la Confédération. Il met sur la table près de 40 millions de francs par mois.

Lors de la présentation de son premier paquet de mesures le 26 mars dernier, le Conseil d'Etat valaisan avait annoncé qu'il présenterait début avril «des solutions concrètes» pour les patrons «oubliés de Berne» et «moins bien traités que leurs employés». C'est chose faite.

