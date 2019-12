Plus de 3,1 millions de francs pour Coeur à Coeur

L'opération de solidarité Coeur à Coeur en faveur des enfants en souffrance a récolté la somme record de 3,1 millions de francs. C'est plus du double de l'an dernier. L'opération menée par la RTS et la Chaîne du Bonheur s'est achevée vendredi soir.

Les trois animateurs, Tania Chytil, Philippe Martin et Jonas Schneiter, ont été libérés en début de soirée du studio de verre érigé au coeur du marché de Noël sur la Place du Midi à Sion. Ils y étaient restés enfermés durant sept jours et six nuits.

Les trois animateurs de Coeur à Coeur sont dans le cube depuis cette nuit, pour 144 heures de direct ! Pour faire un don en faveur du droit à l'enfance : https://t.co/7ZugK737Pc #coeurRTS pic.twitter.com/YCHOy1mbnN — RTS (@RadioTeleSuisse) December 15, 2019

Le trio s'est relayé au micro de la RTS La Première, assurant 144 heures de direct. Durant la semaine, de nombreuses personnalités sont venues à Sion soutenir l'opération et quelque 200 actions ont été menées dans toutes les régions de Suisse romande.

Cette année, Coeur à Coeur prend ses quartiers à #Sion, du 14 au 20 décembre sur la Place du Midi. Passez nous dire bonjour :-) #coeurRTS pic.twitter.com/fVAGFJpFIq — RTS (@RadioTeleSuisse) December 14, 2019

Edition 2020 confirmée

Des dons allant de 5 centimes à 250'000 francs ont été versés et au final, c'est un chèque de 3'140'136 francs qui a été établi en faveur de l'opération organisée par la RTS et la Chaîne du Bonheur. La somme permettra de soutenir plusieurs projets d'aide à des enfants victimes de maltraitance en Suisse.

Le montant est en nette hausse par rapport à la dernière édition de Coeur à Coeur, qui avait permis de récolter une somme déjà record de 1,5 million de francs. «Le passage de l'opération sur La Première (ndlr. les trois années précédentes elle était programmée sur Option Musique), la collaboration avec sept radios régionales romandes ainsi que la notoriété de Coeur à Coeur expliquent cette augmentation significative des dons», indique Jean-Luc Lehmann, chef du projet.

L'édition 2020 est d'ores et déjà confirmée. La ville hôte sera annoncée dans le courant de l'année. (ats/nxp)