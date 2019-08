Verbier et sa région misent sur l'E-Bike

La première édition du Verbier E-Bike Festival se tiendra de jeudi à dimanche dans le Val de Bagnes. Plusieurs tours sont proposés aux adeptes de ce nouveau concept de mobilité. Du débutant au compétiteur le plus chevronné, ils sont 1500 préinscrits.

«Avec mon camarade Nicolas Hale-Woods, nous avions l'envie de développer un événement sportif grand public et ainsi étendre nos activités hivernales», raconte Julien Hess, le directeur et co-fondateur de l'événement, lui dont la société Freeride World Tour met déjà sur pied diverses manifestations du genre dans la station, dont l?X-Trême. «L'E-Bike, c'est le ski de l'été, puisqu'il s'adresse au même type de clientèle», ajoute-t-il.

«Avant même le début de la manifestation, nous avons atteint notre objectif minimum, soit les 1500 e-bikers. On vise désormais les 2500», reprend Julien Hess. «Parallèlement, nous chercherons à ce que ces participants - 80% de Suisses - repartent satisfaits chez eux. Idem pour l'industrie de vélo qui n'amène pas moins de 700 e-bikes sur la station, pour cet événement.»

Outre des tests de vélo sur des boucles courtes, les organisateurs proposent un tour «Découverte», soit des parcours encadrés ou non par des guides. La «Rando gourmande» permettra, elle, de mélanger goût de l'effort et dégustation de produits du terroir.

Près de 3000 nuitées

Le Tour du Val de Bagnes est lui prévu samedi. Au programme trois boucles d?environ 33 km chacune au départ du Châble. Possibilité d'en parcourir une, deux ou trois selon ses envies. Le tracé passera par la Pierre Avoi (2473 m d'altitude), le Col de Mille (2473 m) ou Les Attelas (2700 m)

Au total, la manifestation devrait générer quelque 3000 nuitées. Le budget se monte à environ un million de francs, dont la moitié provient de la commune de Bagnes et de la destination Verbier. Une deuxième édition est d'ores et déjà programmée. Elle devrait se dérouler du 13 au 16 août 2020.

Un tour du Mont-Blanc

Pour cette première édition, les organisateurs proposent également d'effectuer une sortie de 300 kilomètres pour 12'000 m de dénivelé positif. Au menu de ce «Tour du Mont-Blanc», un départ à Verbier, des étapes à Courmayeur en Italie et Chamonix en France, et un retour à Verbier. Les premières arrivées sont prévues vendredi vers 12-13 heures. La course est limitée à vingt équipes de deux vététistes. A noter la participation de l'ancien champion du monde, Christoph Sauser.

«Le but ultime est de faire de Verbier la Mecque internationale de l'E-Bike, admet Julien Hess. Parallèlement, nous sommes en contact avec le canton de Valais et les communes concernées afin qu'elles homologuent de manière permanente les parcours du Festival. Le tout en commençant pas les parcours les plus grand-public.» (ats/nxp)