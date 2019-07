Un utilitaire percute un muret et prend feu

Jeudi, vers 13 heures, un accident de la circulation s’est produit sur la route principale à Courtemaîche. Le conducteur d’un petit véhicule utilitaire, qui circulait de Courchavon en direction de Buix, a dévié de sa trajectoire et percuté violemment un muret. Suite au choc, le véhicule accidenté a pris feu, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne.

Légèrement blessé, le conducteur a pu s’extraire de l’habitacle par ses propres moyens. Il a été pris en charge en ambulance et transféré à l’HJU. Alarmé, le SIS Basse-Allaine a rapidement maîtrisé le sinistre. La gendarmerie s’est rendue sur place et le trafic a été perturbé pendant environ une heure et trente minutes. (comm/nxp)