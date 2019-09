Un homme se noie en voulant sauver son chien

Un homme s'est noyé samedi à Morges (VD) en voulant récupérer son chien qui partait au large. Le Suisse âgé de 49 ans s'est épuisé, a demandé de l'aide, puis a disparu sous l'eau.

Les secouristes ont repéré son corps sans vie une heure plus tard, vers 21h25, à 50 mètres du large, précise la police cantonale vaudoise dimanche dans un communiqué. Le chien a lui été récupéré sain et sauf et amené à un centre de la Société vaudoise pour la protection des animaux.

Cet accident a nécessité l'intervention des sauvetages de Morges, St-Prex et Ouchy, d'un hélicoptère de la REGA, de l'équipe de soutien d'urgence, d'une patrouille de la Police région Morges ainsi que d'une patrouille et de la Brigade du lac de la gendarmerie vaudoise avec deux plongeurs.