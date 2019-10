Un gros trafic de drogue repasse devant les tribunaux

Agent infiltré, écoutes téléphoniques, balises GPS, l'affaire Chrome rebondit en appel. Les quatre prévenus sont à nouveau jugés depuis mardi à Neuchâtel. Le principal accusé avait été condamné en octobre 2018 à huit ans de prison ferme pour trafic de drogue.

Après un procès fleuve, les quatre accusés, trois Kosovars et un Italien âgés entre 59 et 44 ans, avaient été reconnus coupables le 5 octobre 2018 par le Tribunal criminel de La Chaux-de-Fonds d'infractions graves à la loi sur les stupéfiants et de blanchiment d'argent. Le prévenu principal a été condamné à huit ans de prison ferme.

Une peine de 33 mois de prison a été infligée au second accusé. Le troisième larron a été condamné à un an de prison avec sursis et le restaurateur italien, où se déroulait le trafic, à deux ans de prison avec sursis. Ce verdict n'avait convaincu ni les avocats des principaux prévenus, ni la procureure. Ils ont donc fait appel.

Impact de l'infiltration

La Cour de première instance avait déclaré avoir tenu compte dans la fixation de la peine de l'impact de l'infiltration. La présidente du tribunal avait notamment relevé que le Ministère public n'avait pas donné directement ses instructions à l'agent infiltré, contrairement à ce qu'exige la loi. Elle avait aussi pointé du doigt le fait que les rapports de contact avec la taupe aient été «très succincts».

Le Ministère public avait requis une peine de 15 ans de prison ferme contre le principal accusé. La procureure Nathalie Guillaume-Gentil Gross demandait aussi des peines beaucoup plus sévères contre les trois autres accusés, soit huit ans de prison pour le restaurateur italien et de onze et cinq ans de prison pour les bras droits du principal accusé.

L'avocat du principal accusé demandait trois ans de prison au maximum. Selon le défenseur Yves Grandjean, il n'y a pas de jurisprudence sur l'infiltration. Cette dernière, pas assez proportionnelle, aurait nécessité une réduction de peine plus importante, selon lui.

Centaines de kilos de marijuana

L'ampleur du trafic avait fait débat entre l'accusation et la défense. La procureure avait parlé de centaines de kilos de cocaïne livrées depuis l'Amérique latine en Europe entre 2011 et 2015, ainsi que de centaines de kilos de marijuana depuis l'Albanie et le Kosovo en Suisse. Pour les défenseurs, la justice et la police s'étaient fait tout un film.

La Cour a retenu le trafic de marijuana - 216 kilos pour le principal accusé - et de cocaïne mais dans une mesure moins importante que celle de l'accusation.

Procureure pas récusée

Ce procès n'est pas banal. Cette affaire «chrome» avait entraîné en première instance de nombreux recours de procédure de la part de la défense, notamment en lien avec les méthodes d'infiltration. Des écoutes, balises GPS, des agents infiltrés avaient été utilisés.

Pour le procès en appel, la défense a tenté de faire récuser la représentante du Ministère public, Nathalie Guillaume-Gentil Gross, devenue juge au 1er janvier. La magistrate fonctionnera comme procureure extraordinaire en appel.

La défense a toutefois obtenu que Pierre Cornu ne fasse pas partie des juges de la Cour d'appel. Celui-ci a fini par se récuser pour ne pas compliquer la procédure, car il avait été procureur dans une autre affaire de stupéfiants, concernant le même justiciable. (ats/nxp)