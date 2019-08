Trois jours d'animations aux Numerik Games

Le Numerik Games Festival propose une quarantaine d'animations à Yverdon-les-Bains le week-end du 30 août au 1er septembre sur le site d'Y-parc. Fil conducteur de l'édition 2019: la magie.

Parmi les nouveautés, le Numerik Games Festival prévoit trois spectacles différents par jour, avec notamment les danseurs poétiques de la compagnie japonaise ENRA qui joue pour la première fois en Suisse. Seront également à l'affiche l'artiste suisse Cee-Roo et sa performance audio-visuelle, la compagnie Lunidea jonglant entre numérique et dessins sur sable ou encore des spectacles de speedrun.

Par ailleurs, le festival annonce un programme de performances et de conférences renforcé, une sélection de jeux vidéo exceptionnelle, encore plus d'ateliers pour les plus jeunes et les familles, ainsi que deux soirées musicales déjantées.

Sans oublier les fresques géantes de deux «digital painters» de classe mondiale, Benjamin Carré et Marc Simonetti, «papa» du Trône de Fer, et deux soirées Silent Disco où jeux de laser et casques RGB dansent ensemble.

Les quarante-deux activités proposées ont pour seule vocation d'ouvrir et d'aiguiser les regards, afin d'inciter à refuser d'être passifs face au numérique. C'est pourquoi l'Université de Lausanne et la HEIG-VD ont accepté de devenir coproducteurs de la manifestation, rappellent les organisateurs.