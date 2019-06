Site romand pour travailleurs du sexe: bilan positif

Lancé il y a sept mois, le site d'annonces et de prévention pour les travailleurs du sexe en Suisse romande tire un premier bilan positif. Le projet s'élargira à la Suisse alémanique et au Tessin l'an prochain.

Mis en ligne le 1er juin 2019, le site (www.callmetoplay.ch) recense plus de 250 profils enregistrés et des nouvelles demandes proviennent chaque jour, expliquent mardi les deux associations actives auprès des travailleurs du sexe Aspasie (Genève) et Fleur de Pavé (Lausanne). Environ 300 utilisateurs se rendent quotidiennement sur la plate-forme.

Les travailleurs du sexe saluent la possibilité de disposer d'un site d'annonces fiable et gratuit. Ils apprécient aussi de pouvoir avoir accès à des informations utiles et des espaces de discussions, précisent les deux associations.

Photographe pro

Le site propose par ailleurs un nouveau service aux travailleuses et travailleurs du sexe inscrits: un photographe professionnel peut réaliser des clichés «dans un cadre respectueux». Une démarche qui permet également de garantir l'authenticité des photos.

La plate-forme s'adresse à toute personne travailleuse du sexe, quelle que soit son identité de genre et son orientation sexuelle. Elle est également destinée aux tenanciers de salon et aux clients difficilement atteignables de manière active.

Lancé en 2016, le projet s'est concrétisé grâce à quelques financements de l'Office fédéral de la santé publique, de Fedpol et de CoRom, la coordination romande des antennes sida. Son coût s'est monté à environ 90'000 francs les trois premières années. (ats/nxp)