Ping pong entre Lausanne et Fribourg

Le Comptoir helvétique, premier du nom, se tiendra du 13 au 22 septembre à Beaulieu Lausanne. La manifestation restera généraliste, tout en accordant une bonne place au terroir et à l'innovation. En 2020, il se tiendra à Fribourg.

Par un hasard du calendrier, le Comptoir suisse et la Foire de Fribourg viennent de cesser leurs activités. «Nous avons eu envie de proposer un événement et de créer une petite attente, d'être un an sur deux à Lausanne et à Fribourg. On a pris ce pari-là», a expliqué mercredi à Keystone-ATS David Chassot, directeur exécutif.

Promouvoir la Suisse et ses régions

Organisé cette année à Lausanne, le nouveau rendez-vous a pour objectif de valoriser la Suisse, ses régions et ses traditions. Il accordera une bonne place au terroir et aux nouvelles technologies, sans oublier le commerce traditionnel.

Les nouveaux organisateurs, Chassot Concept, espèrent attirer entre 75'000 et 100'000 visiteurs. Comme feu le Comptoir suisse, la foire reste généraliste mais elle est de taille réduite. Elle n'investira que les halles nord, laissant de côté les halles sud et le palais de Beaulieu. «On démarre modestement», explique M. Chassot. «Il faut être humble», ajoute-t-il rappelant que «de grands organisateurs ont rencontré des difficultés» avec de grands événements de ce type. (ats/nxp)