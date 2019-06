Ouverture prolongée des magasins: Fribourg dit non

Les Fribourgeois ne pourront pas effectuer leurs achats jusqu'à 17h00 le samedi, au lieu de 16h00, dans les commerces du canton. Ils ont refusé dimanche la révision de la loi ad hoc, combattue par référendum par les syndicats et une très grande partie de la gauche.

Le non l'a emporté avec 54,6% des voix contre 45,4% de oui, avec un taux de participation de 26,7%. Fribourg continuera en conséquence d'être le seul canton romand à connaître une fermeture des commerces à 16h00 le samedi, alors que les cantons voisins de Vaud, Neuchâtel et Berne offrent des heures allant jusqu'à 17h00 ou 18h00. En Suisse, seul Lucerne connaît une clôture à 16h00.

Les opposants ont fait campagne sur les mauvaises conditions de travail dans le commerce de détail. Selon eux, faire travailler le personnel une heure de plus le samedi ne contribuerait en tout cas pas à améliorer le statut des employés. C'est pourquoi les syndicats exigent la conclusion d'une convention collective de travail (CCT) sur le plan cantonal.

Vente en ligne

Selon la droite, des rangs de laquelle la modification de la loi sur l'exercice du commerce (LCom) est venue en octobre devant le Grand Conseil, la fermeture à 17h00 aurait permis de s'adapter aux changements des modes de vie et de donner un coup de pouce à des enseignes concurrencées par la vente en ligne, parlant «d'une petite adaptation et pas d'une révolution».

Lancé par les syndicats Unia et Syna, le référendum, déposé à fin janvier, avait recueilli près de 9000 signatures valides, alors que 6000 étaient nécessaires. Une telle ampleur laissait présager un résultat relativement serré, surtout que le peuple fribourgeois avait rejeté une prolongation de l'ouverture des magasins le samedi il y a dix ans.

Oui à la réforme fiscale des entreprises

Le peuple fribourgeois a accepté dimanche le volet cantonal de la réforme fiscale des entreprises. Celle-ci était combattue par un référendum soutenu par la gauche, même si le Parti socialiste (PS) était divisé sur la question.

Le oui l'a emporté avec 55,8% des voix contre 44,2%, avec un taux de participation d'un peu plus de 26,2%. Le résultat ne constitue pas nécessairement une surprise, dans la mesure où les Fribourgeois avaient déjà voté largement (plus des deux tiers) en faveur de la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA) sur le plan fédéral le 19 mai.

La campagne dans le canton a donné lieu de vifs échanges ces dernières semaines à l'occasion de débats classiques et sur les réseaux sociaux. Les fronts étaient très marqués, entre une droite qui défendait l'avenir de la place économique et une gauche qui craignait pour la pérennité des prestations publiques.

Compensations

La victoire du camp du oui est celle notamment du conseiller d'Etat Georges Godel. Le grand argentier cantonal a porté la réforme et, du coup, l'a incarnée. Le magistrat démocrate-chrétien pourra se consacrer, dès après les vacances d'été, à la révision controversée de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg (CPPEF).

La réforme fiscale acceptée dimanche à Fribourg comprend une série de mesures de compensation, voulue par le Conseil d'Etat et le Grand Conseil. L'abandon des statuts fiscaux spéciaux d'entreprises internationales répond à un impératif de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

(ats/nxp)