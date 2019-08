Migros: un rapport d'audit disculpe Damien Piller

La Fédération des coopératives Migros s'en tient à sa position

La Fédération des coopératives Migros (FCM) a réagi en s'en tenant aux reproches exprimés jusque-là dans son conflit avec Damien Piller. Elle estime que les déclarations de l'homme d'affaires fribourgeois seront incluses dans l'enquête pénale.



«La FCM et la direction de Migros Neuchâtel-Fribourg s'en tiennent aux mesures juridiques déjà initiées afin que les autorités puissent faire toute la lumière sur les faits et ce, de manière totalement indépendante», a écrit mardi la fédération. «Les soupçons, sérieux et fondés, quant à une éventuelle gestion déloyale de Damien Piller demeurent.»



Parallèlement, la FCM explique plus loin assumer la responsabilité de la surveillance et du contrôle de Migros Neuchâtel-Fribourg ainsi que «du bon fonctionnement de ses organes».



Au-delà, il est ressorti de la conférence de presse tenue à Fribourg par l'administration de la coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg que celle-ci a tenté en juin de décrocher la médiation de la Fondation G. et A. Duttweiler, institution jouant le rôle de gardien du temple. Une perspective écartée par la FCM, a déploré André Clerc, l'avocat de l'organe de surveillance.