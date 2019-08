Les Romands attendront avant de parier sur internet

Débuts tout en douceur pour les jeux en ligne proposés par les casinos suisses, suite à la nouvelle ordonnance fédérale entrée en force le 1er juillet dernier. Sur les 21 établissements helvétiques, six seulement ont déposé une demande d’extension de leur concession auprès de la Confédération pour ouvrir et exploiter un service de jeux d’argent sur le web. Pour l’heure, seul le Grand Casino de Baden, qui s’autoproclame «premier casino légal de Suisse», permet déjà à ses clients de s’inscrire. Des petites icônes aguicheuses de black-jack et autres petits jeux avec des animaux sont en ligne. Mais il faut montrer patte blanche pour pouvoir jouer. Un e-mail strict vous réclame par exemple une copie de vos papiers d’identité. La vérification peut prendre plusieurs jours. Outre-Sarine, le casino de Lucerne promet un démarrage ce mois-ci, sans donner plus de détails. À Davos et à Pfäffikon, les autorisations ont également été données.

Un nouveau métier

En Suisse romande, deux maisons de jeu, Meyrin et Neuchâtel, attendent la décision du Conseil fédéral. Le projet du casino de Neuchâtel semble le plus avancé. Pourquoi avoir fait le pas, contrairement aux quinze autres établissements du pays? «Nous avons encouragé les Neuchâtelois à voter oui à la nouvelle loi sur les jeux d’argent (LJAr) en juin 2018, sachant que le texte incluait le blocage des sites étrangers, explique Gaëlle Vilnet, responsable du marketing à Neuchâtel. Les citoyens ont montré leur soutien à plus de 80%. À nous de tenir nos engagements.» Et d’obtenir plus d’argent, évidemment. «Ne nous le cachons pas, il y a une manne financière. Un site de jeu en ligne permet de toucher une nouvelle clientèle.» À Neuchâtel, le produit brut des jeux s’est élevé à 25 millions de francs l’an dernier.

De l’aveu des exploitants, tout est complexe à mettre sur pied. Nouveaux métiers, nouveaux locaux, nouvelles équipes. Jérôme Colin est le directeur du Casino Barrière de Montreux. Son groupe, actif surtout en France, mais aussi au Caire et à Abidjan, a fait le choix de ne pas encore étendre les concessions de ses trois casinos suisses (Montreux, Fribourg et Courrendlin dans le Jura). «Mais on travaille quand même sur le dossier. Nous analysons le marché au niveau stratégique. Et c’est une réflexion globale du groupe Barrière. Le jeu en ligne est un nouveau métier et nous devons nous structurer petit à petit. La Suisse est un petit maillon de la chaîne.»

«Ne nous le cachons pas, il y a une manne financière. Un site de jeu en ligne permet de toucher une nouvelle clientèle»

Pour le Casino de Neuchâtel, c’est surtout un lot de contraintes supplémentaires. «Il y a beaucoup de nouveautés à gérer, obtenir une certification ISO, sans oublier que nous avons toujours le casino «terrestre» à gérer.» Ironie de l’histoire, les casinos suisses ont besoin des exploitants étrangers et de leur savoir-faire, si critiqués durant la campagne de l’an dernier, pour mettre en place une structure qui tienne la route. Gaëlle Vilnet rassure: «Les procédures ne nous permettent pas de collaborer avec des prestataires étrangers ayant une «mauvaise réputation.» C’est-à-dire? «Par là, il faut comprendre les prestataires qui profitaient d’un vide juridique pour exploiter leurs plateformes auprès de la population suisse. Nous ne pouvons donc pas simplement «donner» notre licence à une grande marque pour qu’elle l’exploite en notre nom.»

À la question du coût de ces futures collaborations, c’est motus et bouche cousue. Tout au plus obtiendrons-nous que «l’investissement est très important». À noter que le casino «numérique» neuchâtelois espère être opérationnel au début de l’année prochaine.

À Crans-Montana (VS), le casino a fait le choix de ne pas être présent sur internet. La responsable de la communication, Sandrine Rey, nous renvoie au communiqué publié ce printemps suite au rapport annuel: «La société a décidé de ne pas demander une extension de sa concession pour les jeux en ligne, mais l’autre membre du groupe Partouche – le Casino du Lac à Meyrin – démarre cette année.» L’établissement genevois espère, lui aussi, développer son offre de jeux en ligne en 2020. Il pointe pour l’heure à la 5e place suisse en termes de produit brut des jeux (57,9 millions en 2018).