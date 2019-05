Les employeurs de la santé unissent leurs forces

Les employeurs du secteur de la santé dans le canton de Neuchâtel unissent leurs forces dans la perspective des négociations de la nouvelle CCT Santé 21. Ils ont créé l’Association neuchâteloise des établissements de santé (ANets).

L’association a pour but la défense des intérêts communs des employeurs, notamment la négociation de conventions collectives de travail pour ses membres, selon un communiqué publié jeudi. La fondation a eu lieu lundi. Quant à la future CCT Santé 21 (convention collective de travail), elle concernera les années 2021-2024.

L'ANets réunit les principaux employeurs publics et privés du canton. Elle compte dans ses membres l'Association neuchâteloise des établissements et maisons pour personnes âgées, l'Association neuchâteloise des Institutions privées pour personnes âgées, le Centre neuchâtelois de psychiatrie, l'Hôpital neuchâtelois, les soins à domicile Nomad et Swiss Medical Network. (ats/nxp)