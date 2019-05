Les comptes des remontées de Crans-Montana inquiètent

La situation financière des remontées mécaniques de Crans-Montana (VS) suscite des mises en garde de la part des réviseurs des comptes. Après les multiples événements de l’année 2018 entourant les pratiques de l’actionnaire majoritaire tchèque et multimilliardaire Radovan Vítek, de nouveaux doutes surgissent. En effet, tant pour la société de remontées mécaniques (CMA) que celle gérant les restaurants et parkings (CMA Immobilier) – toutes deux en mains du milliardaire –, le réviseur KPMG pointe du doigt des situations problématiques.

CMA Immobilier se trouve en situation de perte de capital, autrement dit les fonds propres couvrent moins de la moitié du capital-actions et des réserves obligatoires. La société doit proposer rapidement des mesures d’assainissement, mais comme Radovan Vítek est actionnaire à 99% de la société, il y va de sa décision.

Un prêt de 17 millions

L’entreprise de remontées mécaniques fait également l’objet de critiques. Cela concerne cette fois l’octroi d’un prêt de 17 millions à sa société sœur, CMA Immobilier. Ces créances ont été accordées malgré le manque de réserves disponibles à une société appartenant aussi à Radovan Vítek. Selon KPMG, cette manœuvre constitue ainsi un remboursement prohibé à l’actionnaire.

Contacté, le président de CMA et bras droit de Radovan Vítek, Philippe Magistretti, relativise. «Nous agissons régulièrement de cette façon lorsqu’une de nos entités a besoin de liquidités. Ces échanges sont permis entre une société mère et une société fille, c’est-à-dire quand l’une est actionnaire de l’autre, mais pas entre sociétés sœurs en mains du même propriétaire. Nous allons donc modifier ce prêt et le contracter auprès de CPI (ndlr: la holding de Radovan Vítek).»

Plusieurs petits actionnaires nous ont confié s’étonner de cette situation. «Pourquoi risquer des avertissements si Radovan Vítek a autant de moyens qu’il le dit?» s’interroge leur représentant, Gilles Davoine. Autre source d’inquiétude, les comptes présentent une perte d’exploitation de respectivement 2 millions de francs pour CMA et 3 millions pour CMA Immobilier. Et ce malgré une année qualifiée d’excellente du point de vue de la fréquentation. L’assemblée générale en débattra le 17 juin. (TDG)