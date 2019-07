Le vallon de Saint-Imier privé de trains

Les trains ne circuleront plus durant six semaines dans le vallon de St-Imier, entre Sonceboz-Sombeval (BE) et La Chaux-de-Fonds. Des travaux sont prévus entre lundi prochain à 4 heures et le lundi 19 août à 2 heures. Un service de bus est organisé.

Les travaux sont nécessaires pour poursuivre la modernisation de la ligne entre Bienne (BE) et La Chaux-de-Fonds (NE), ont fait savoir mardi les CFF dans la presse. Ils s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration de l'offre de transport ferroviaire dans la région jurassienne.

Les correspondances avec les Chemins de fer du Jura (CJ), assurées normalement à La Chaux-de-Fonds, seront proposées en gare de La Cibourg (NE). Ce qui implique que les usagers de Bienne et Sonceboz-Sombeval à destination de Saignelégier (JU) devront changer à La Cibourg et inversement. (ats/nxp)