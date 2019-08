La Suisse a eu les yeux tournés vers Vevey

Le coeur de la Suisse a battu à Vevey le 1er Août. Au menu: la Fête des vignerons, un président de la Confédération, des gardes du Vatican et un show de la Patrouille suisse. Mais le reste de la Suisse n'a pas été oublié avec tous les conseillers fédéraux sur le pont.

«C'est la fête», a lancé jeudi le président de la Confédération. Ueli Maurer a brièvement pris la parole dans l'arène sous un soleil éclatant devant les milliers de spectateurs venus voir le spectacle.

Une double fête, celle du 1er Août et celle des vignerons. S'exprimant en français, le président a loué les traditions, les valeurs et les racines de la Suisse, que l'on retrouve dans l'emblématique travail de la vigne.

Cette journée particulière de double fête avait commencé tôt avec un défilé de la Garde suisse du pape à travers les rues de Vevey, suivie à midi par un show aérien de la Patrouille suisse, avec F/A-18 et un avion de Swiss tournoyant au-dessus du lac Léman, bruit et fumigènes compris.

Des milliers de spectateurs ont admiré et applaudi, alors que de nombreux amateurs appréciaient le spectacle dans des dizaines d'embarcations sur le lac. Un feu d'artifice devait terminer en beauté la soirée.

Foule au Grütli

La foule ne s'est pas seulement pressée sur les bords du Léman. Jamais autant de personnes ne se sont retrouvées sur la prairie du Grütli un 1er Août avec près de 2200 personnes, selon l'Association des communes suisses (ACS). Pompiers et élus communaux, invités d'honneur, sont venus chanter les vertus du travail de milice.

La conseillère d'Etat uranaise Heidi Z'graggen et le conseiller national Laurent Wehrli (PLR/VD) ont souligné l'importance du travail de milice. «Nous devons certainement discuter de meilleures conditions pour l'activité de milice, comme sa reconnaissance en tant que formation continue ou la rémunération des allégements fiscaux».

Six des sept conseillers fédéraux ont pris la parole. Seule Karin Keller-Sutter n'est pas apparue publiquement, car elle avait déjà donné son discours mercredi soir.

La St-Galloise s'est concentrée sur l'Union européenne. La Suisse ne doit pas se vendre en dessous de sa valeur, mais constamment défendre ses intérêts, a-t-elle déclaré.

Viola Amherd: Premier 1er Août

Viola Amherd, pour qui il s'agissait de son premier 1er Août à titre de conseillère fédérale, en a profité jeudi pour plaider en faveur de l'achat de nouveaux avions de combat. «La Suisse n'achète pas de nouveaux avions de combat pour l'armée, mais pour la population,» selon la ministre de la défense.

Sa collègue Simonetta Sommaruga s'est elle rendue en terre fribourgeoise. Avec sa casquette de ministre de l'environnement, elle a parlé climat. Pour elle, il ne faut pas seulement «construire, mais aussi réfléchir aux conséquences de ce développement», pour respecter la nature, marquée cet été par la canicule et la sécheresse.

Ignazio Cassis fait l'éloge de l'Etivaz

Après s'est rendu dans un fief de l'Emmental à Krauchthal (BE) mercredi soir, et avant de rejoindre Chiasso en soirée, Ignazio Cassis s'est exprimé jeudi matin sur un alpage vaudois du Pays-d'Enhaut, réputé pour son Etivaz. Ignazio Cassis a déclaré que la Suisse doit jouer avec confiance son rôle sur la scène internationale, dans son discours orienté au-delà des frontières helvétiques.

Le chef de la diplomatie a expliqué sa vision de la politique étrangère à l'horizon 2028. «J'ai demandé à des experts de réfléchir au rôle de la Suisse dans le monde dans dix ans», a-t-il rappelé. Ce rapport propose une Suisse qui s'impose comme un acteur politique d'influence, tout en gardant sa neutralité.

«Vous pouvez être fiers d'avoir inventé le premier fromage suisse qui a obtenu l'Appellation d'origine protégée en 2000», a encore relevé jeudi le chef de la diplomatie suisse lors d'un brunch sur le territoire de Château d'Oex (VD).

Alain Berset défend la solidarité

A Yverdon-les-Bains (VD), Alain Berset a insisté sur l'importance du compromis et de la solidarité lors du son allocution. Ces deux valeurs ont permis à l'Union patronale suisse et aux syndicats de proposer une réforme du deuxième pilier, selon le conseiller fédéral.

Des évènements «importants» ont marqué l'année 2018. Le Belfagien relève notamment le projet de réforme du deuxième pilier, le développement d'un soutien pour les chômeurs qui ne retrouvent pas de travail, et la votation sur le projet de réforme fiscale et de financement de l'AVS.

Brunch à la ferme: 150'000 personnes

Plus convivial, quelque 150'000 hôtes ont participé jeudi au brunch à la ferme du 1er Août. Plus de 350 familles paysannes de toute la Suisse avaient préparé le populaire petit-déjeuner paysan pour le plus grand plaisir de leurs invités.

Guy Parmelin, qui a profité du brunch du 1er Août un jour plus tôt, est parti en randonnée dans son canton de Vaud natal. Il a participé à un copieux petit-déjeuner dans le domaine viticole de la famille Métroz de Begnins.

Le conseiller fédéral vaudois estimait mercredi que les Suisses ont plus d'une raison d'espérer: «La Suisse est un pays qui a bien davantage de ressort et de potentiel que de réels problèmes.»

Message de Donald Trump

Même le président américain Donald Trump a envoyé ses félicitations à la Suisse mercredi. Il a salué les valeurs communes des deux pays.

De nombreux lieux ont célébré la fête nationale dès le 31 au soir. Bâle, où le danger d'incendie s'est réduit, a profité d'un grand feu d'artifice tiré depuis deux bateaux sur le Rhin. (ats/nxp)