La plus belle Red Holstein au monde vient de Middes

La plus belle vache au monde de la race Red Holstein est une nouvelle fois fribourgeoise. Après 2016, la vache Irène, propriété de la famille Schrago à Middes (FR), dans le district de la Glâne, a reçu la distinction une deuxième fois cette année.

Le titre est attribué chaque année par un pool d'experts internationaux et les lecteurs du magazine Holstein international. Agée de 15 ans, Irène a déjà produit plus de 110'000 kilogrammes de lait durant sa carrière, ont indiqué la Fédération d'élevage Swissherdbook Fribourg et la famille propriétaire.

«Jamais une vache aussi âgée n?avait reçu une pareille distinction par le passé, ce qui en fait une véritable légende dans le milieu agricole», précise le communiqué. Irène est aussi la seule vache à avoir remporté à deux reprises le titre de championne d'Europe en 2013 à Fribourg et en 2016 à Colmar.

«En 2014, Irène a été désignée comme la vache avec le plus gros impact sur la race Red Holstein dans le monde, grâce à la qualité exceptionnelle de sa descendance», lit-on encore dans le communiqué. L'animal est considéré, de par «son palmarès unique et sa longévité hors norme», comme une légende vivante chez les éleveurs de vaches laitières. (ats/nxp)