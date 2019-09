La Foire du Valais fête ses 60 ans

La Foire du Valais à Martigny fête son 60e anniversaire. Pour ce jubilé, elle reconduit jusqu'au 6 octobre une recette éprouvée: quelque 400 exposants, des hôtes d'honneur, des invités de Suisse romande et un ruban coupé hors des murs, à Stalden (VS).

Les festivités de la Foire du Valais ont été lancées vendredi dans la commune haut-valaisanne de Stalden. Après Naters l'an dernier, les organisateurs indiquent dans un communiqué souhaiter «poursuivre le développement de la manifestation vers le Haut-Valais».

Vers la Suisse romande aussi, puisque «plus de 35% des visiteurs de la foire viennent déjà d'autres cantons». Dans cette optique, l'événement reconduit son opération séduction en invitant gratuitement tous les citoyens de la commune vaudoise de Saint-Légier et des communes fribourgeoises de Granges-Veveyse, Hauterive et Châtonnaye.

Voyage intergalactique

La Foire du Valais, «la plus grande du genre en Suisse romande», compte quelque 400 exposants et espère attirer plus de 220'000 visiteurs en dix jours (224'602 en 2018).

Parmi les cinq hôtes et invités d'honneur figurent l'Association valaisanne des entrepreneurs, le village de Saint-Gingolph et l'ONG valaisanne Morija qui oeuvre pour l'Afrique subsaharienne.

La Foire propose aussi une exposition sur 1125 mètres carrés appelée «Space Oddity», montée en partenariat avec la société SwissApollo. Il s'agit d'une plongée au coeur du monde spatial abordé à travers la science, l'histoire, les aventures humaines ainsi que des performances artistiques, promettent les organisateurs. (ats/nxp)