L'UDC Jura présente une liste au Conseil des Etats

Fédérales 2019 Le parti a posé ses revendications, qui ne sont «pas nouvelles mais qui montrent qu'il est temps d'aller de l'avant», selon sa présidente, Petra Gössi. Plus...

Fédérales 2019 Le visuel reflète les thèmes chers aux socialistes: baisse des primes maladie, travail/famille ou encore protection des salariés âgés. Plus...

Fédérales 2019 Les diverses formations politiques ont choisi leurs alliés pour les élections au Conseil national et à celui des Etats. Contrairement à la gauche et au centre, la droite part divisée. Plus...