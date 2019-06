Jurassiens pas assez réactifs pour Berne

Suisse La date du 23 juin a été retenue pour une grande fête populaire à Saignelégier. L'ombre de Moutier va aussi planer sur l'événement. Plus...

Canton du Jura Le canton du Jura n'est plus tenu de maintenir des urgences sur ses trois districts. Celles de Porrentruy et Delémont devraient fermer. Plus...