Griefs contre Christen et Agnant en partie classés

Le Ministère public vaudois a décidé de classer la plupart des griefs contre Jérôme Christen et Michel Agnant. Il renvoie néanmoins les deux municipaux de Vevey devant le Tribunal sur deux points pour avoir transmis à des tiers certains documents.

Le Parquet vaudois a rendu ses décisions lundi et la défense des accusés a diffusé jeudi un communiqué de presse qui en révèle la teneur. Il s'agit d'une ordonnance de classement et d'un acte d'accusation qui renvoie les élus devant le Tribunal de police de l'Est vaudois.

Jérôme Christen et Michel Agnant «expriment le vœu que le Tribunal de police puisse trancher rapidement du caractère pénal ou non des faits litigieux. En l'état, l'audience de jugement devrait être agendée à l'automne», note le communiqué. Les deux municipaux sont suspendus depuis décembre 2018.

Le procureur a rendu une ordonnance pénale contre les deux élus pour avoir transmis des procès-verbaux de séance de Municipalité ainsi que d'autres documents confidentiels à des tiers (deux personnes) et à la Commission de gestion.

Le procureur rend en revanche une ordonnance de classement sur cinq autres points litigieux. Il s'agit notamment de la transmission d'informations à la presse, d'une décision du Conseil d'Etat et du dévoilement d'un vote de la Municipalité. (ats/nxp)