Un fonctionnaire vaudois fomentait une attaque informatique

Sécurité: gérer le facteur humain

Défi majeur des entreprises et des administrations, la sécurité informatique mobilise d’importantes ressources technologiques et leur surveillance continue.



Mais l’un des facteurs de risque principaux reste l’aspect humain. Qu’elle soit involontaire ou délibérée, une manipulation d’un collaborateur peut rendre tout un système vulnérable. Pour se prémunir, la Direction générale du numérique et des systèmes d’information recourt au «contrôle quatre yeux».



Un processus bien ordonné



Cela signifie qu’aucune opération déterminante pour les systèmes ne peut être réalisée par une seule personne. Elle doit toujours être validée par au minimum un second collaborateur, parfois même plusieurs, impliqués à des échelons différents ou dans des divisions différentes.



Après les 8,5 millions investis dans le nouveau Centre de sécurité informatique, une seconde étape devisée à 9,5 millions est prévue pour renforcer encore la sécurité. Parmi les objectifs de ce second investissement, une meilleure formation de base aux risques pour l’ensemble des employés de l’État.