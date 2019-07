Fête du bois: incidences sur le marché et le trafic

Mercredi après-midi, plusieurs milliers d’enfants scolarisés dans les classes lausannoises défileront dans les rues de la capitale vaudoise à l'occasion de la traditionnelle Fête du bois. Ils se regrouperont à partir de 13h sur la place de la Riponne, nous informe un communiqué de la Police municipale de Lausanne.

Les élèves se rendront à la place de Milan et devraient avoir rejoint la place de fête aux alentours de 15h. Le trafic sera perturbé le long des rues suivies par le cortège. À 13h30, ce dernier partira de la place de la Riponne et empruntera successivement la rue de la Madeleine, la place de la Palud, la rue du Pont, la rue Centrale, puis les avenues J.-J. Mercier, Jules Gonin, de Savoie, Ruchonnet, Fraisse, et Dapples, avant d'atteindre sa destination finale. La circulation sera interdite sur les avenues de Milan et Dapples (ouest) entre 13h et 20h, ainsi que sur le reste du parcours entre 13h15 et 15h30.

De plus, l’accès à la gare par les avenues Fraisse et Ruchonnet ne sera pas possible durant cette période. Le stationnement sera interdit sur les avenues Jules Gonin, Savoie, Ruchonnet, Fraisse et l’avenue Dapples (ouest), ainsi que sur la place Centrale.

En outre, la sortie du parking de Montbenon s'effectuera par le chemin de Préville. L’accès au parking de la Riponne sera uniquement autorisé à partir des rues du Tunnel et du Valentin et la sortie devra se faire côté rue du Tunnel.

Marché également perturbé

Le marché sera également touché par cette manifestation. Ainsi, les marchands installés à la place de la Riponne, rue de la Madeleine, place de la Palud et rue du Pont fermeront leur stand à 12h30. En revanche, les marchands installés à la rue Saint-Laurent, rue de l’Ale, rue de Bourg et rue St-François termineront à l’heure habituelle.

La brigade de prévention routière de la police de Lausanne sera présente dans l’enceinte de la fête et contribuera au bon déroulement de celle-ci. En fonction de l’évolution des conditions météorologiques, d’autres informations concernant cette manifestation pourront être diffusées d’ici mercredi.

(nxp)