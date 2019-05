Enquête disciplinaire pour un spray au poivre

En début de semaine, le commandement de la police cantonale vaudoise a pris connaissance d’une information circulant sur les réseaux sociaux mentionnant l’usage d’un spray au poivre autour du Sleep-in, au chemin de l’usine à Renens (VD). La situation paraissant peu claire, des investigations ont immédiatement été menées afin d’établir les faits et éclaircir les circonstances de cette intervention, selon un communiqué de la police.

La police a pu établir que le mercredi 22 mai, à 2 heures du matin, à la demande d’un agent de sécurité privée, une patrouille est intervenue au Sleep-in, afin d’évacuer les personnes se trouvant autour du bâtiment sans autorisation. Onze personnes ont quitté les lieux sans poser de problème. Par la suite, un gendarme a utilisé un spray au poivre pour souiller les effets personnels abandonnés devant le bâtiment. Il semble que des vapeurs ont également incommodé des personnes se trouvant dans une chambre à l’étage dont la fenêtre était ouverte.

Le commandement de la police cantonale vaudoise condamne et regrette ce comportement contraire aux usages et à l’éthique de l’institution. Il a ouvert une enquête disciplinaire contre le collaborateur concerné, qui a agi seul, selon les informations connues à ce jour. Le gendarme impliqué sera entendu par sa hiérarchie qui prendra toutes les mesures utiles.

