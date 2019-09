Des vaches prennent la clé des champs

Le trafic ferroviaire et routier a été perturbé mercredi matin vers 9 heures entre Bassecourt (JU) et Courfaivre (JU) en raison de la présence de bétail. Cinq vaches avaient quitté leur enclos pour s'aventurer à proximité des rails et de la route avant de se cacher dans un champ de maïs.

Cette situation a obligé les trains à circuler à une vitesse très réduite et a entraîné des fermetures sporadiques de la route principale. Les bêtes, très excitées, se sont ensuite aventurées dans un champ de maïs, rendant difficile leur localisation.

Un drone à la rescousse

La police cantonale jurassienne a dû faire usage d'un drone pour coordonner ses recherches. Il aura finalement fallu l'engagement d'une dizaine d'agriculteurs de la région, de huit membres de la Protection civile, de quatre collaborateurs des CFF et de trois policiers pour acheminer le bétail dans un lieu sûr.

La situation a été rétablie vers 13 heures. Il n'y a pas eu de dommage et aucun animal n'a été blessé, a précisé la police. (ats/nxp)