Cycliste blessé dans une collision avec un camion

Lundi, vers 18h50, le conducteur d’un vélo électrique lent circulait de Charmey en direction de Broc (FR). En Bataille, pour une raison que l’enquête tentera d’établir, une collision s’est produite avec un camion qui était en train de manœuvrer dans la zone de chantier (voie unique).

Grièvement blessé, le cycliste, âgé de 51 ans, a été pris en charge par une ambulance et conduit dans un hôpital, selon un communiqué de la police cantonale fribourgeoise.

Pour les besoins de l’intervention et d’enquête, la route cantonale entre Broc et Charmey a été fermée à la circulation durant plus de 2 heures. Une déviation a été mise en place, le trafic a été fortement perturbé. (comm/nxp)