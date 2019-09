Arsène Duc reçoit le prix Rünzi 2019

Le directeur de brass band Arsène Duc a reçu jeudi à Sion le prix Rünzi 2019, doté d'un montant de 20'000 francs. La fondation «Divisionnaire F. K. Rünzi» tient ainsi à honorer le musicien au palmarès exceptionnel.

«Vers l'excellence»

«Le Valais compte avec Arsène Duc un directeur d'exception qui a su toutefois rester modeste et reconnaissant. En emmenant ses ensembles vers l'excellence et la perfection devant les meilleurs spécialistes, il met en valeur le canton, sa tradition vivante des fanfares et des brass band et la qualité de ses musiciens», souligne la fondation dans un communiqué.

Nombreux titres

Né en 1965 à Chermignon, Arsène Duc dirige depuis 1988 l'Ancienne Cécilia de Chermignon et il a fondé en 2008 le Valaisia Brass Band. Il a obtenu deux titres de champion suisse (2011 et 2016) en catégorie brass band excellence lors de la fête fédérale des musiques et trois titres de champion valaisan (1990, 2014, 2019).

Il a également gagné huit fois le titre de champion suisse des brass band, dont cinq avec le Valaisia Brass Band. Avec cet ensemble, il a également remporté le Swiss Open Contest de Lucerne en 2013.

Le prix Rünzi est attribué depuis 1972. Selon l'acte de fondation, il peut être décerné à toute personnalité ayant fait particulièrement honneur au canton du Valais. (ats/nxp)