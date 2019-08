Après vingt ans de gestation, l'hôpital est inauguré

Le nouvel Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz (VD) a été inauguré jeudi, vingt ans après les premières discussions entre les cantons de Vaud et du Valais. La première pierre de ce projet à 390 millions francs a été posée il y a quatre ans.

«Le moment est venu de fêter la fin de cette étape déterminante», s'est réjoui devant un parterre d'invités officiels Marc-Etienne Diserens, président du Conseil d'établissement. Une étape que Rebecca Ruiz, conseillère d'État vaudoise en charge de la Santé, a qualifiée de «journée historique». Et de souligner que cette réalisation démontre l'avantage et la force de frappe de deux régions qui ont su défendre une cause commune.

Le déménagement, qui ne concerne que les soins aigus, débutera le 28 octobre et durera quatre semaines. Sur le site placé en bordure de l'autoroute, 310 lits seront disponibles ainsi que 48 places ambulatoires. Le centre hospitalier comptera également à terme deux cliniques de gériatrie et de réadaptation à Vevey (VD) et Monthey (VS) qui seront rénovées dès début 2020 et rouvriront leurs portes à l'automne 2021.

Des surcoûts

Côté chiffres, le centre coûtera 390 millions de francs, soit 47 millions (14%) de plus que prévu dans le budget présenté en 2012. Reste que l'établissement indique que les coûts ont été «maîtrisés et suivis par les autorités des deux cantons». Et d'expliquer l'augmentation de la facture par des contraintes sismiques et des changements de normes, des adaptations du projet suite à des remarques des utilisateurs ainsi que des équipements techniques complémentaires. (ats/nxp)