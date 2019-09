Affluence record pour le 15e Avenches Tattoo

L'Avenches Tattoo a enregistré une affluence record pour sa 15e édition. Les quatre soirées ont attiré quelque 18'000 spectateurs du jeudi au samedi, soit 2000 de plus que l'an passé.

Comme de coutume, c'est la dernière représentation, samedi, qui a attiré le plus de spectateurs, selon les organisateurs. Plus de 10'000 spectateurs ont assisté au défilé dans le centre-ville et aux deux représentations dans les arènes romaines.

Cette édition anniversaire a convaincu par sa diversité, faisant se côtoyer de jeunes formations comme la fanfare de l'Ecole de recrues 16-2/2019 avec des musiciens professionnels de haut niveau. Ainsi le Steel Band de Trinité-et-Tobago et les tambours bâlois du Top Secret Drum Corps ont galvanisé les amateurs de cuivres et de percussions.

Enfin, pas de tattoo sans cornemuses: l'Ecosse était à l'honneur avec le spectacle «Splashes of Tartan» mariant cornemuses, danses et mélodies traditionnelles. La 16e édition est d'ores et déjà programmée du 3 au 5 septembre 2020. (ats/nxp)