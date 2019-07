À cause du glacier, la rivière déborde à Zermatt

Un ruisseau a causé une inondation inattendue mercredi vers 18h00 à Zermatt (VS). Des masses d'eau boueuse se sont abattues sur des maisons. Personne n'a été blessé.

«Caprice imprévisible de la nature»

Un glacier est probablement à l'origine de ces torrents d'eau accompagnés de sable et de pierres, a déclaré mercredi soir à Keystone-ATS la présidente de la commune Romy Biner-Hauser. Il s'agit selon elle «d'un caprice imprévisible de la nature» qui n'a rien à voir avec la canicule qui accélère la fonte des glaciers.

Le phénomène n'en est pas moins connu. Le Trift, dont les eaux contribuent à l'alimentation du lac du barrage de la Grande Dixence, est un des cours d'eau sous observation permanente, a indiqué en soirée la commune de Zermatt dans un communiqué.

Aucun blessé à déplorer

Une poche d'eau dans la zone glaciaire située au-dessus du ruisseau - invisible depuis la surface - menace de se vider. C'est ce qui s'est vraisemblablement passé, d'après les autorités.

Il n'y a pas eu de blessé et la population n'a à aucun moment été mise en danger, d'après les autorités communales. Des ponts et des restaurants ont été fermés préventivement. Les pompiers sont en action dans la station et certaines caves ont dû être pompées. Il faudra attendre la baisse du niveau de l'eau boueuse, une question d'heures, pour se faire une idée plus exacte des dégâts, précisent encore les autorités dans leur communiqué. (ats/nxp)