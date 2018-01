À La Fouly, la montagne dicte de nouveau sa loi

Les vacances d’hiver ont été un peu plus courtes que prévu pour Pascal Chanson, sa conjointe et leurs deux petites filles. Cette famille genevoise fait partie des 87 personnes qui ont dû quitter leur chalet de La Fouly (VS) jeudi matin en raison du risque d’avalanche.

«Au réveil, deux pompiers sont venus nous dire qu’il fallait quitter les lieux, raconte l’enseignant désormais de retour à Veyrier (GE). Nous avons eu deux heures pour faire nos valises.» La famille était arrivée une dizaine de jours plus tôt dans la petite station et prévoyait de redescendre en plaine vendredi. «Le départ s’est fait dans la bonne humeur, il n’y a pas eu de panique. Nous savions que c’était possible. Ici, ça descend tout le temps.»

Ici, c’est le plateau de la Neuvaz, une zone située au pied de l’aiguille de l’A Neuve, du Tour-Noir et de la Grande-Lui, des montagnes du massif du Mont-Blanc qui culminent à plus de 3800 mètres d’altitude. C’est 2200 mètres au-dessus des 41 chalets et de la petite église du secteur, séparé du reste du village par la rivière Dranse. Il s’agit en majorité de résidences secondaires appartenant à des Vaudois et à des Genevois. Lors du terrible hiver de 1999, une avalanche avait touché sept maisons, sans faire de victimes. La vague blanche s’était arrêtée sur le balcon de la maison de Pascal Chanson, construite par son arrière-grand-père il y a un siècle. Le mayen se situe en zone bleue, considérée comme moins dangereuse que la rouge, où il est strictement interdit de construire mais où quatre chalets ayant résisté à la coulée de 1999 se trouvent toujours.

De mémoire de Joachim Rausis, président de la Commune d’Orsières, dont fait partie La Fouly, un ordre d’évacuation d’une telle ampleur n’avait plus été donné depuis l’avalanche qui avait touché le village en 1999.

À La Fouly, l’avalanche d’il y a bientôt vingt ans a imprimé sa trace dans toutes les mémoires. «Lorsque nous avons pris la décision d’évacuer, nous y avons forcément pensé», confie Joachim Rausis, président de la Commune d’Orsières, dont fait partie La Fouly. À l’époque, l’édile avait 20 ans. Il était resté bloqué durant une semaine dans le village. «Toute la montagne était partie», se rappelle-t-il en désignant la paroi menaçante depuis le bas des remontées mécaniques, situées sur l’autre versant, beaucoup plus sûr. Le télésiège est d’ailleurs resté ouvert, tout comme l’école de ski, où des enfants bariolés tentent tant bien que mal d’attraper le tire-fesses. Des minages ont été effectués, ce qui n’est pas possible au-dessus du plateau de la Neuvaz.

Enneigement exceptionnel

De mémoire de Joachim Rausis et de sa task force avalanches, un ordre d’évacuation d’une telle ampleur n’avait plus été donné depuis 1999. Mais la situation de cet hiver est exceptionnelle. «Cela fait plus de vingt ans que nous n’avions pas vu une telle accumulation de neige à cette période de l’année», rapporte Éric Berclaz, observateur pour les dangers naturels sur l’axe du Grand-Saint-Bernard, présent au côté du président d’Orsières. «Nous avons eu plus de 60 centimètres de neige fraîche depuis mardi», poursuit le guide de montagne. Cette poudre abondante accumulée sur les sommets a été déstabilisée et alourdie par la pluie tombée très haut en raison de la chaleur et de manière continue depuis plusieurs jours.

Vendredi, la situation s’est améliorée, grâce notamment à un regel nocturne, ce qui a permis de lever l’ordre d’évacuation pour la zone bleue. Celui pour la zone rouge a été maintenu jusqu’à nouvel avis. La décision a été mûrement réfléchie. Pas question de prendre le moindre risque. «Si nous levons l’ordre d’évacuation et qu’il arrive quelque chose, c’est pour ma pomme», lance Joachim Rausis.

Côté tourisme, l’impact de l’évacuation – combinée à la pluie qui a fait fuir certains visiteurs – est «faible à moyen», selon Julien Moulin, président de l’Office du tourisme du Pays du Saint-Bernard. «Nous réalisons 30% de nos nuitées seulement durant l’hiver, alors une journée ou deux perdues sur l’ensemble de l’année, ce n’est pas dramatique», philosophe-t-il. D’autant que la première semaine des vacances de Noël a été excellente, ajoute le responsable. «Nous attendons de jolis week-ends en janvier et espérons que cet épisode sera vite derrière nous.» (TDG)