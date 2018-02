Voilà 18 ans qu'ils éclairent le Sahara au solaire

«On est des petits, nous, mais ils reconnaissent notre travail sur place. Parce qu’on mise sur le low-tech, le long terme et la formation. En 18 ans, on s’est rendu compte de ce qu’il fallait sur le terrain vous savez.» Gilles Bosse sait de quoi il parle. Il était encore autour de Tindouf, dans le sud-ouest algérien, en avril dernier. Président de l’ADER/S, une joint-venture de l’Association pour le développement des énergies renouvelables et du Comité de soutien au peuple sahraoui, il œuvre depuis des lustres pour les conditions de vie des réfugiés du Sahara occidental. Et la durabilité, il connaît. Voilà 42 ans que ces camps survivent grâce à l’aide internationale.

«Les conditions sont rudes là-bas, 50 degrés en été, de la poussière partout. Une génératrice tient peu de temps. Au début, l’idée était d’amener une remorque solaire. Puis on s’est rendu compte qu’il valait mieux calibrer l’installation aux besoins des utilisateurs», explique l’Yverdonnois.

De fil en aiguille, l’association peut se targuer d’avoir équipé une trentaine de sites de panneaux solaires (compter 10'000 francs l’installation), principalement des dispensaires. «On forme aussi les techniciens locaux, c’est le plus important pour faire durer les batteries. On travaille avec ingénieurs sans frontières, ou encore nous-mêmes», ajoute cet ancien chimiste, bricoleur devant l’Éternel.

Pour attirer l’attention sur leurs activités (l’achat d’un camion atelier est à l’étude) mais aussi sur cette région de l’ouest africain aux conflits peu à peu oubliés, les militants organisent une projection et une exposition. C’est ce mercredi soir, à 17 h au Tempo à Yverdon.

Détails sur //www.sahraoui-ader.ch (TDG)