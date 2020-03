Vaud enregistre le premier mort suisse du coronavirus

Le conseillères d'État vaudoises Rebecca Ruiz et Béatrice Métraux ont fait un point de situation à 13h30, accompagnées par le médecin cantonal Karim Boubaker, le directeur général du CHUV, Philippe Eckert et le chef communication de la cellule Coronavirus Vaud, Jean-Christophe Sauterel.

Karim Boubaker, médecin cantonal: «Nous appelons à la solidarité et à la responsabilité sociale de chacun. Faites attention à vos proches vulnérables. Nous pourrons ainsi gagner du temps sur la maladie.»

Rebecca Ruiz: «La situation est considérée comme sérieuse par les autorités fédérales. Le gouvernement vaudois respecte et continuera à suivre leurs recommandations. Par ailleurs, l'interdiction touchant les manifestations de 1000 personnes est maintenue mais ne sera pas étendue à de plus petits rassemblements. Nous nous concentrons sur la protection des population à risques.»

Béatrice Métraux: «Les personnes malades doivent rester à domicile jusqu'à la fin des symptômes.» «Si un organisateur à un doute sur le fait de devoir annuler ou pas son événement, il faut qu'il contacte la hotline dédiée pour recevoir les conseils adéquats. Le Canton pourra l'informer des risques encourus par la population susceptible de venir. Par exemple, une fête de gym pour le club senior pourrait être déconseillée, par contre pour une fête destinée aux enfants, le risque n'est pas le même. C'est un échange sur les risques éventuels et ce sera ensuite à l'organisateur de prendre sa décision.»

Le porte-parole de la cellule de communication vaudoise dédiée n'a donné aucune précision sur la personne décédée par respect pour la famille et les proches. Cette femme de 74 ans infectée par le coronavirus et hospitalisée depuis le 3 mars est décédée pendant la nuit. Pour les autorités, il s'agissait «d'une personne à haut risque car souffrant notamment de maladie chronique». Ce décès survient alors que, la veille, le canton de Vaud avait confirmé six nouveaux cas et les premières transmissions à l'intérieur du territoire.

Développement suit.