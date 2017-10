Une voiture finit sur le toit après un choc

Dimanche en fin d’après-midi, un accident de circulation impliquant deux véhicules est survenu après le giratoire de la Croisée de Sâles. L’un des véhicules s’est renversé à la suite du choc. Trois personnes ont été légèrement blessées.

Vers 17h40, un automobiliste de 26 ans a perdu la maîtrise de son véhicule au niveau du giratoire entre la route du Crêt et la route de la Sionge. Sa voiture s’est déportée et a percuté un véhicule conduit par une femme de 20 ans qui circulait normalement.

A la suite du choc, la seconde voiture a basculé et a terminé sa course sur le toit, en travers de la route. Les trois occupants, la conductrice ainsi qu’une femme et un homme âgés de 23 et 24 ans, ont pu s’extraire eux-mêmes de l’habitacle. Légèrement blessés, ils ont pu se rendre par leurs propres moyens chez leur médecin.

La route de la Sionge a été fermée à la circulation pendant deux heures pour les besoins de l’intervention.