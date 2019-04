Une quarantaine d'agneaux ont été volés à Evionnaz

Une quarantaine d'agneaux ont disparu d'une exploitation d'Evionnaz, dans le Bas-Valais. Le vol s'est passé dans la soirée du 15 ou 16 avril. Il a été signalé à la police cantonale, confirme à Keystone-ATS le porte-parole Stève Léger.

«Les investigations sont en cours pour retrouver les animaux et le ou les voleurs», a-t-il ajouté samedi, revenant sur des informations du Nouvelliste. Selon l'éleveur, les faits se seraient déroulés sur plusieurs jours. Ce dernier juge peu possible une intervention unique avec une bétaillère, rapporte le quotidien valaisan.

Moutons de Saas

Un vol d'une aussi grande ampleur est rare en Valais, selon le porte-parole. Mais pas unique. En 2014, plus d'une centaine de moutons de Saas avaient été volés sur un alpage du Haut-valais.

Des recherches en hélicoptère et à pied avaient alors été entreprises. «Cent trois moutons ne peuvent pas disparaître comme ça. Ils ont dû être volés par des professionnels», estimaient Pro Specie Rara et les éleveurs concernés. Comme l'alpage en question se situe à la frontière, les polices suisse et italienne avaient été contactées.

Un peu moins de trois semaines après la mystérieuse disparition, six des animaux avaient été retrouvés en Italie. Deux propriétaires de moutons italiens auraient avoué les avoir volés. Les moutons de Saas sont de moins en moins nombreux. En une quinzaine d'années, le cheptel, principalement élevés dans le Haut-Valais, a perdu les trois quarts de ses effectifs pour s'établir à 400 bêtes environ. (ats/nxp)