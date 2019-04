Une personne perd la vie dans un incendie

Dans la nuit de samedi à dimanche, à 4h50, les pompiers de Fribourg et la police ont été alertés pour l’incendie d’une maison ancienne à Fribourg, à la rue de Morat, selon un communiqué de la police cantonale fribourgeoise.

Très rapidement sur place, les intervenants ont constaté que la toiture de la bâtisse était la proie des flammes. Quatre hommes et trois femmes, âgés de 21 à 33 ans, ont été secourus et évacués. Ils ne sont pas blessés. Fortement choqués, ils ont été pris en charge par des personnels sanitaires et de la cellule psychologique. Ils seront relogés par les autorités de la commune de la ville de Fribourg.

Identité à déterminer

Les gros moyens engagés par les pompiers du Centre de renfort de Fribourg ont permis de maîtriser l’incendie. Une personne a été retrouvée décédée dans les décombres. Son identité n’est pour l’instant pas établie.

Le bâtiment est en grande partie détruit. Une surveillance par les pompiers a été organisée pour une durée indéterminée. La route de Morat a été fermée à la circulation entre la Porte de Morat et le carrefour du Varis pour une durée indéterminée. Une déviation a été mise en place.

Actuellement, les causes du sinistre ne sont pas connues. Une enquête est en cours. (comm/nxp)