Une avalanche fait un blessé à Montana

Une avalanche a emporté vendredi deux skieurs et un snowboardeur qui faisaient du hors-piste à Montana (VS). Les deux premiers s'en tirent indemnes, mais le snowboardeur a été blessé et héliporté à l'hôpital de Sion. Sa vie n'est pas en danger, a annoncé la police valaisanne.

Les trois ont déclenché l'avalanche à une altitude de 1800 mètres. Actuellement en Valais, le danger d'avalanche est de 3 (fort) sur une échelle de 5 pour une partie du territoire. Il pourrait bien être étendu à l'ensemble du canton ce week-end, indique la police.

Il est fortement déconseillé de pratiquer de la randonnée à skis ou en raquettes hors des zones balisées. Skieurs et snowboardeurs sont également invités à rester sur les pistes.

(ats/nxp)